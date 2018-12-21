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Музыка
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21 декабря 18, 11:30
Ленинград выпустил клип о женщинах-монстрах (ВИДЕО)
Ленинград
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Российский музыкант и лидер группы Ленинград Сергей Шнуров представил новый клип на песню Золото.
Группа Ленинград выпустила новый клип на песню Золото о меркантильности женщин. Соответствующее видео было опубликовано на официальном канале коллектива в YouTube в четверг, 20 декабря.

Сергей Шнуров и его команда представили сатиру на женщин-хищниц, которые любят деньги и при виде золота превращаются в настоящих монстров. Режиссером клипа стал Ладо Кватания, который специализируется на короткометражках. Главную роль в клипе исполнила звезда Instagram Снежана Самохина.   
 
По сюжету клипа спецагенты допрашивают женщину. которая умеет превращаться в монстра, когда видит золото. Девушка то грабит посетителей казино, то съедает золотой автомат Калашникова, а то вообще отрывает руку Шнурову. В конце видео один из агентов, поддавшись очарованию дамы, пытается ее спасти, однако в последний момент она чует золотое обручальное кольцо, которое тот спрятал в кармане, и снова превращается в монстра.




Источник: https://korrespondent.net
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