Ленинград выпустил клип о женщинах-монстрах (ВИДЕО)

Группа Ленинград выпустила новый клип на песню Золото о меркантильности женщин. Соответствующее видео было опубликовано на официальном канале коллектива в YouTube в четверг, 20 декабря.





Сергей Шнуров и его команда представили сатиру на женщин-хищниц, которые любят деньги и при виде золота превращаются в настоящих монстров. Режиссером клипа стал Ладо Кватания, который специализируется на короткометражках. Главную роль в клипе исполнила звезда Instagram Снежана Самохина.

По сюжету клипа спецагенты допрашивают женщину. которая умеет превращаться в монстра, когда видит золото. Девушка то грабит посетителей казино, то съедает золотой автомат Калашникова, а то вообще отрывает руку Шнурову. В конце видео один из агентов, поддавшись очарованию дамы, пытается ее спасти, однако в последний момент она чует золотое обручальное кольцо, которое тот спрятал в кармане, и снова превращается в монстра.











