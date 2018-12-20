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Музыка
Новости музыки
20 декабря 18, 11:27
Shazam обнародовал самые популярные музыкальные запросы 2018
Музыка
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Давай вспомним, чем жили меломаны в 2018 году.
Согласись, сервис Shazam - современная "палочка-выручалочка". Понравилась песня, "зашазамил" и слушаешь ее во время утренней пробежки. Сервис позволяет мгновенно распознавать песни.

Недавно Shazam назвал ТОП-10 самых популярных музыкальных запросов 2018 года. Среди композиций только две сольные, другие записаны в коллаборации. Кроме того, пять ступенек в рейтинге достались британским музыкантам.

И так, оказывается, чаще всего пользователи программы искали трек "Solo" британского коллектива "Clean Bandit" и американской исполнительницы Деми Ловато. Мелодию "шазамилы" более девяти миллионов раз.

Clean Bandit - Solo (feat. Demi Lovato)

Песня "Х" Ники Джема и Джея Бальвина и "One Kiss" Кельвина Харриса и Дуа Липы.

Nicky Jam x J. Balvin - X (EQUIS) 

Calvin Harris, Dua Lipa - One Kiss

Dynoro & Gigi D’Agostino - In My Mind 

Ed Sheeran - Perfect

Tom Walker - Leave a Light On 

Maroon 5 - Girls Like You ft. Cardi B

Marshmello & Anne-Marie -FRIENDS 

David Guetta & Sia - Flames 

Cardi B, Bad Bunny & J Balvin - I Like It

В "горячую десятку" вошли "In My Mind" литовского музыканта Dynoro и диджея Д'Агостино Джиджи, "Perfect" Эда Ширана, "Leave A Light On" Тома Уокера, "Girls Like You" группы "Maroon 5" и Cardi B , "Friends" певицы Энн-Мари и продюсера Marshmello, "Flames" Дэвида Гетти и Sia, "I Like It" Cardi B, Джея Бальвина и певца Bad Bunny.

Источник: https://telegraf.com.ua
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