Пол Маккартни презентовал новый необычный клип





Кроме самого музыканта, в видео появляется известная актриса Эмма Стоун.





По сюжету, яркая звезда приходит к психотерапевту, который с помощью гипноза отправляет ее в путешествие по воображаемой стране. Необычный клип "Who Cares" направлен для антибуллинга.





"Я надеюсь, что дети, которых травят другие, посмотрят это видео и подумают, что их ситуация не такая уж и значительная. Есть вещи, которым нужно посмотреть в лицо, посмеяться над ними и жить дальше", – рассказал Пол Маккартни.











