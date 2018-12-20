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Музыка
Новости музыки
20 декабря 18, 11:24
Пол Маккартни презентовал новый необычный клип
Пол Маккартни
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Артист Пол Маккартни не собирается ставить точку в своей вокальной карьере, а взамен продолжает удивлять поклонников музыкальными новинками.
Недавно британец представил пластинку "Egypt Station" и новый клип. 

Кроме самого музыканта, в видео появляется известная актриса Эмма Стоун. 

По сюжету, яркая звезда приходит к психотерапевту, который с помощью гипноза отправляет ее в путешествие по воображаемой стране. Необычный клип "Who Cares" направлен для антибуллинга. 

"Я надеюсь, что дети, которых травят другие, посмотрят это видео и подумают, что их ситуация не такая уж и значительная. Есть вещи, которым нужно посмотреть в лицо, посмеяться над ними и жить дальше", – рассказал Пол Маккартни.




Источник: https://telegraf.com.ua
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