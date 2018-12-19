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Музыка
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19 декабря 18, 15:39
Закрытие развлекательного шоу "Караоке на майдане"
Караоке на майдане
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В воскресенье, 16 декабря, команда отсняла последний эфир, который станет завершающим в его истории.
Бессменный ведущий развлекательного шоу рассказал, почему пришла мысль закрыть проект после 20 лет успешного существования. 

"Караоке на майдане" для меня, как и для многих, стало отдушиной в жизни. Я выхожу перед своими зрителями и сам пою с ними, ни о чем не думая. Программа уже устарела, она придумана еще в прошлом веке. Однако каждый раз, приезжая с ней в новый город, я собираю на площадке больше пяти тысяч человек", – сказал автор проекта Игорь Кондратюк.

Также он намекнул, что хочет запустить похожую программу, но на другом, лучшем уровне, чтобы она продержалась на экранах так же долго, как "Караоке".

В 2014 году проект, который дал карьерный толчок Тине Кароль, Виталию Козловскому, Максу Барских, Маше Собко, Тарасу Тополе и Alyosha, внесли в "Книгу рекордов Украины" как "Самый развлекательный проект".

Источник: https://telegraf.com.ua/
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