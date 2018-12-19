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19 декабря 18, 14:47
Популярная песня "Blurred Lines" оказалась плагиатом
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Хит 2013 года "Blurred Lines", который набрал полмиллиарда просмотров на YouTube, признали плагиатом.
Если не помните, что это за песня и клип, мы вам напомним: в ролике снялась сексуальная Эмили Ратажковски, которая полуголая танцует под зажигательную музыку.

На днях калифорнийский суд признал трек Blurred Lines Робина Тика и Фаррелла Уильямса плагиатом. Эта веселая компашка просто скопировала песню Марвина Гея "Got to Give It Up", которую он спел в 1977 году.

Согласно решению суда в Калифорнии, Тик, Уильямс и издательская компания More Water From Nazareth должны выплатить семье Гэя 2,8 млн долларов. Кроме того, Робин Тик должен отдельно заплатить наследникам 1,76 млн долларов, а Уильямс - еще 357 тыс. долларов.

Семье Марвина Гэя также будет перечисляться половина авторских отчислений от реализации композиции. В общей сложности семья получит 4,98 млн долларов - это около трети дохода, который принесла Уильямсу и Тику песня Blurred Lines.

Судебное разбирательство по поводу нарушения авторских прав началось еще в 2013 году, когда семья Марвина Гэя заявила, что Blurred Lines является плагиатом хита 1977 года Got To Give It Up.










Источник: https://telegraf.com.ua
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