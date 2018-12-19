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Музыка
Новости музыки
19 декабря 18, 14:06
Зейн Малик спел о любви к Джиджи Хадид (ВИДЕО)
Зейн Малик
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Британский певец и бывший участник бойз-бэнда "One Direction" Зейн Малик, выступающий под псевдонимом Zayn, рассказал в новой песне "There You Are" о своих чувствах к возлюбленной Джиджи Хадид.
В официальном Youtube-канале исполнителя появилось лирическое видео на новую композицию. 

В треке 25-летний Малик поет о любви к 23-летней модели. Музыкант признается в треке, что только Джиджи знает, какой он на самом деле и всегда готова поддержать его в трудный момент. 

"Ты нужна мне, когда я сломлен. Ты нужна мне, когда я в порядке. Друзья бегут, когда что-то не так, но не ты. Ты никогда не будешь вдали от меня", – поет Зейн. 

Инсайдеры из близкого окружения пары ранее подтверждали, что Джиджи действительно стала большой поддержкой для бойфренда. По словам одного из "приближенных", девушка помогала Малику в написании трека "Good Years", а когда ее нет рядом из-за плотного графика съемок – она пишет ему ободряющие смс, потому что Зейн – всегда у нее в приоритете и певец очень это ценит. 

За несколько дней лирическое видео "There You Are" собрало почти 3 миллиона просмотров и 200 тысяч лайков. 

Отметим, что композиция входит во второй студийный альбом Зейна под названием "Icarus Falls", выпущенный 14 декабря 2018 года.




Источник: https://telegraf.com.ua
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