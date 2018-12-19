Номинанты музыкальной премии Yuna-2019

Стали известны номинанты украинской музыкальной премии Yuna-2019. Полный список претендентов на награду был опубликован на сайте проекта.
Торжественная церемония награждения пройдет 22 марта в ресторане столичного Hilton Kyiv.
С этого года для определения победителя использованы новые правила, согласно которым лучшей песней может стать та, где более 90 процентов текста на украинском языке. Если эти правила не соблюдены, то композиции автоматически входят в категорию Лучшая песня на другом языке.
Также с этого года добавлены две новые номинации, а именно - Лучший электронный хит и Лучший хип-хоп хит.
Полный список номинантов Yuna-2019:
Лучший исполнитель
MONATIK
Арсен Мирзоян
Макс Барских
Олег Винник
Сергей Бабкин
Лучшая исполнительница
Джамала
NK | Настя Каменских
TAYANNA
Оля Полякова
Кристина Соловий
Лучшая рок-группа
O. Torvald
Ріаnобой
The Hardkiss
АНТИТІЛА
Без Обмежень
Лучшая поп-группа
KADNAY
KAZKA
Mozgi
ONUKA
Время и Стекло
Лучшая песня
Антитіла - TDME
Ріаnобой - Все, що тебе не вбиває
KAZKA - Плакала
Джамала - Крила
The Hardkiss - Кораблі
Лучшая песня на другом языке
Maruv & Boosin - Drunk Groove
LOBODA - Superstar
MONATIK & НадяДорофеева - Глубоко...
Макс Барских - Сделай громче
NK - Это моя ночь
Лучший дуэт
Maruv & Boosin - Drunk groove
MONATIK & Надя Дорофеева - Глубоко...
Олег Винник и Потап - Найкращий день
MONATIK & Нина Матвиенко - Цей день
Бумбокс & The Gitas - Тримай мене
Лучший альбом
Maruv - Black water
KAZKA - KARMA
ONUKA - MOZAIKA
The Hardkiss - Залізна ластівка
TAYANNA - Тримай мене
Лучший клип
Maruv & Boosin - Drunk groove
LOBODA - Superstar
Антитіла - TDME
MONATIK & Надя Дорофеева - Глубоко ...
KAZKA - Плакала
Открытие года
Alina Pash
Boosin
Maruv
NK | НастяКаменских
The Gitas
Лучший эстрадный хит
Оля Полякова - Мама
Олег Винник и Потап - Найкращий день
Ирина Билык - Не ховай очей
NK - Тримай
Олег Винник - Як жити без тебе
Лучший электронный хит
Ivan Dorn - Africa
ONUKA - Animal
Maruv & Boosin - Drunk groove
KADNAY - Тело
Maruv & Boosin - Focus on me
Лучшийхип-хопхит
Alina Pash - Bitanga
Mozgi - АлеАле
TamerlanAlena - Покопокохай
Alyona alyona - Рибки
MamaRika - Файно
Лучшее концертное шоу
Кузьма 50!
Ріапобой. На вершині тур
Оля Полякова. Королева ночи
Концерт Океана Эльзы в День независимости
The Hardkiss - Залізна ластівка