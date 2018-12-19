Номинанты музыкальной премии Yuna-2019

Стали известны номинанты украинской музыкальной премии Yuna-2019. Полный список претендентов на награду был опубликован на сайте проекта.





Торжественная церемония награждения пройдет 22 марта в ресторане столичного Hilton Kyiv.





С этого года для определения победителя использованы новые правила, согласно которым лучшей песней может стать та, где более 90 процентов текста на украинском языке. Если эти правила не соблюдены, то композиции автоматически входят в категорию Лучшая песня на другом языке.





Также с этого года добавлены две новые номинации, а именно - Лучший электронный хит и Лучший хип-хоп хит.





Полный список номинантов Yuna-2019:





Лучший исполнитель





MONATIK

Арсен Мирзоян

Макс Барских

Олег Винник

Сергей Бабкин





Лучшая исполнительница





Джамала

NK | Настя Каменских

TAYANNA

Оля Полякова

Кристина Соловий





Лучшая рок-группа





O. Torvald

Ріаnобой

The Hardkiss

АНТИТІЛА

Без Обмежень





Лучшая поп-группа





KADNAY

KAZKA

Mozgi

ONUKA

Время и Стекло





Лучшая песня





Антитіла - TDME

Ріаnобой - Все, що тебе не вбиває

KAZKA - Плакала

Джамала - Крила

The Hardkiss - Кораблі





Лучшая песня на другом языке





Maruv & Boosin - Drunk Groove

LOBODA - Superstar

MONATIK & НадяДорофеева - Глубоко...

Макс Барских - Сделай громче

NK - Это моя ночь





Лучший дуэт





Maruv & Boosin - Drunk groove

MONATIK & Надя Дорофеева - Глубоко...

Олег Винник и Потап - Найкращий день

MONATIK & Нина Матвиенко - Цей день

Бумбокс & The Gitas - Тримай мене





Лучший альбом





Maruv - Black water

KAZKA - KARMA

ONUKA - MOZAIKA

The Hardkiss - Залізна ластівка

TAYANNA - Тримай мене





Лучший клип





Maruv & Boosin - Drunk groove

LOBODA - Superstar

Антитіла - TDME

MONATIK & Надя Дорофеева - Глубоко ...

KAZKA - Плакала





Открытие года





Alina Pash

Boosin

Maruv

NK | НастяКаменских

The Gitas





Лучший эстрадный хит





Оля Полякова - Мама

Олег Винник и Потап - Найкращий день

Ирина Билык - Не ховай очей

NK - Тримай

Олег Винник - Як жити без тебе





Лучший электронный хит





Ivan Dorn - Africa

ONUKA - Animal

Maruv & Boosin - Drunk groove

KADNAY - Тело

Maruv & Boosin - Focus on me





Лучшийхип-хопхит





Alina Pash - Bitanga

Mozgi - АлеАле

TamerlanAlena - Покопокохай

Alyona alyona - Рибки

MamaRika - Файно





Лучшее концертное шоу





Кузьма 50!

Ріапобой. На вершині тур

Оля Полякова. Королева ночи

Концерт Океана Эльзы в День независимости

The Hardkiss - Залізна ластівка



