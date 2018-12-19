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Музыка
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19 декабря 18, 13:44
Саундтреки, претендующие на Оскар 2019
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В список вошли 15 композиций, в том числе All The Stars Кендрика Ламара и Shallow Леди Гаги.
Американская киноакадемия опубликовала шорт-лист саундтреков, которые в этом году продолжат борьбу за престижную кинопремию Оскар. Перечень включает 15 композиций, в числе которых Shallow Леди Гаги из ленты Звезда родилась, и две песни Эмили Блант из ленты Мэри Поппинс возвращается.

Полный список саундтреков, включенных в список:

Уилли Уотсон и Тим Блейк Нельсон - When a Cowboy Trades His Spurs For Wings (фильм Баллада Бастера Скрагса)

Sampha - Treasure (Красивый мальчик)

Кендрик Ламар и SZA - All The Stars (Черная Пантера)

Йонси и Тройе Сиван - Revelation (Стертая личность)

Долли Партон - Girl In the Movies (Пышка)

Эмили Блант - The Place Where Lost Things Go (Мэри Поппинс возвращается)

Эмили Блант и Лин-Мануэль Миранда - Trip A Little Light Fantastic (Мэри Поппинс возвращается)
 
Arlissa - We Won’t Move (Ваша ненависть)

Квинси Джонс, Чака Хан и Марк Ронсон - Keep Reachin (Квинси)

A Place Called Slaughter Race (Ральф против Интернета)

The Coup и Лакит Стэнфилд - OYAHYTT (Простите за беспокойство)

Леди Гага и Брэдли Купер - Shallow (Звезда родилась)

Том Йорк - Suspirium - Суспирия

Sade - The Big Unknown (Вдовы)
 
Из всего этого списка лишь пять композиций станут номинантами и продолжат борьбу за награду. Лидеров Американская киноакадемия объявит 22 января. А сама церемония вручения Оскара пройдет 24 февраля.

Источник: https://korrespondent.net
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