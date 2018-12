Саундтреки, претендующие на Оскар 2019

Американская киноакадемия опубликовала шорт-лист саундтреков, которые в этом году продолжат борьбу за престижную кинопремию Оскар. Перечень включает 15 композиций, в числе которых Shallow Леди Гаги из ленты Звезда родилась, и две песни Эмили Блант из ленты Мэри Поппинс возвращается.





Полный список саундтреков, включенных в список:





Уилли Уотсон и Тим Блейк Нельсон - When a Cowboy Trades His Spurs For Wings (фильм Баллада Бастера Скрагса)





Sampha - Treasure (Красивый мальчик)





Кендрик Ламар и SZA - All The Stars (Черная Пантера)





Йонси и Тройе Сиван - Revelation (Стертая личность)





Долли Партон - Girl In the Movies (Пышка)





Эмили Блант - The Place Where Lost Things Go (Мэри Поппинс возвращается)





Эмили Блант и Лин-Мануэль Миранда - Trip A Little Light Fantastic (Мэри Поппинс возвращается)

Arlissa - We Won’t Move (Ваша ненависть)





Квинси Джонс, Чака Хан и Марк Ронсон - Keep Reachin (Квинси)





A Place Called Slaughter Race (Ральф против Интернета)





The Coup и Лакит Стэнфилд - OYAHYTT (Простите за беспокойство)





Леди Гага и Брэдли Купер - Shallow (Звезда родилась)





Том Йорк - Suspirium - Суспирия





Sade - The Big Unknown (Вдовы)

Из всего этого списка лишь пять композиций станут номинантами и продолжат борьбу за награду. Лидеров Американская киноакадемия объявит 22 января. А сама церемония вручения Оскара пройдет 24 февраля.