Саундтреки, претендующие на Оскар 2019

Американская киноакадемия опубликовала шорт-лист саундтреков, которые в этом году продолжат борьбу за престижную кинопремию Оскар. Перечень включает 15 композиций, в числе которых Shallow Леди Гаги из ленты Звезда родилась, и две песни Эмили Блант из ленты Мэри Поппинс возвращается.
Полный список саундтреков, включенных в список:
Уилли Уотсон и Тим Блейк Нельсон - When a Cowboy Trades His Spurs For Wings (фильм Баллада Бастера Скрагса)
Sampha - Treasure (Красивый мальчик)
Кендрик Ламар и SZA - All The Stars (Черная Пантера)
Йонси и Тройе Сиван - Revelation (Стертая личность)
Долли Партон - Girl In the Movies (Пышка)
Эмили Блант - The Place Where Lost Things Go (Мэри Поппинс возвращается)
Эмили Блант и Лин-Мануэль Миранда - Trip A Little Light Fantastic (Мэри Поппинс возвращается)
Arlissa - We Won’t Move (Ваша ненависть)
Квинси Джонс, Чака Хан и Марк Ронсон - Keep Reachin (Квинси)
A Place Called Slaughter Race (Ральф против Интернета)
The Coup и Лакит Стэнфилд - OYAHYTT (Простите за беспокойство)
Леди Гага и Брэдли Купер - Shallow (Звезда родилась)
Том Йорк - Suspirium - Суспирия
Sade - The Big Unknown (Вдовы)
Из всего этого списка лишь пять композиций станут номинантами и продолжат борьбу за награду. Лидеров Американская киноакадемия объявит 22 января. А сама церемония вручения Оскара пройдет 24 февраля.