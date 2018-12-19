Рейтинг самых прибыльных музыкальных туров года

Британский поп-исполнитель Эд Ширан возглавил рейтинг самых прибыльных музыкальных туров в 2018 году. Его мировое турне в поддержку последнего альбома Divide принесло ему 432,4 млн долларов за 4 860 482 проданных билета. Об этом пишет Pollstar.





На второй позиции оказалась Тейлор Свифт и ее тур Reputation. Он позволил артистке заработать 345,1 млн долларов после продажи 2 888 892 билетов.





На третьем месте идут Jay Z и Бейонсе, заработавшие 254,1 млн долларов с продажи 2 169 050 билетов.





Полный список ТОП-10 артистов:





Эд Ширан (432,4 млн долларов, 4 860 482 проданных билета)





Тейлор Свифт (345,1 млн долларов, 2 888 892 проданных билета)





Jay Z и Бейонсе (254,1 млн долларов, 2 169 050 проданных билетов)





Пинк (169,2 млн долларов, 1 285 411 проданных билетов)





Бруно Марс (167,6 млн долларов, 1 290 438 проданных билетов)





Eagles (166 млн долларов, 964 245 проданных билетов)





Джастин Тимберлейк (151 млн долларов, 1 193 365 проданных билетов)





Роджер Уотерс (131,3 млн долларов, 1 448 771 проданных билетов)





U2 (126,2 млн долларов, 927 034 проданных билетов)





Rolling Stones (116,6 млн долларов, 750 914 проданных билетов)



