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Музыка
Новости музыки
19 декабря 18, 13:41
Рейтинг самых прибыльных музыкальных туров года
Эд Ширан
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Лидировал в нем британский певец Эд Ширан, который выступал в поддержку своего нового альбома Divide.
Британский поп-исполнитель Эд Ширан возглавил рейтинг самых прибыльных музыкальных туров в 2018 году. Его мировое турне в поддержку последнего альбома Divide принесло ему 432,4 млн долларов за 4 860 482 проданных билета. Об этом пишет Pollstar.

На второй позиции оказалась Тейлор Свифт и ее тур Reputation. Он позволил артистке заработать 345,1 млн долларов после продажи 2 888 892 билетов.

На третьем месте идут Jay Z и Бейонсе, заработавшие 254,1 млн долларов с продажи 2 169 050 билетов.

Полный список ТОП-10 артистов:

Эд Ширан (432,4 млн долларов, 4 860 482 проданных билета)

Тейлор Свифт (345,1 млн долларов, 2 888 892 проданных билета)

Jay Z и Бейонсе (254,1 млн долларов, 2 169 050 проданных билетов)

Пинк (169,2 млн долларов, 1 285 411 проданных билетов)

Бруно Марс (167,6 млн долларов, 1 290 438 проданных билетов)

Eagles (166 млн долларов, 964 245 проданных билетов)

Джастин Тимберлейк (151 млн долларов, 1 193 365 проданных билетов)

Роджер Уотерс (131,3 млн долларов, 1 448 771 проданных билетов)

U2 (126,2 млн долларов, 927 034 проданных билетов)

Rolling Stones (116,6 млн долларов, 750 914 проданных билетов)

Источник: https://korrespondent.net
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