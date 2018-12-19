Певица Анка Поп погибла в ДТП. Ее автомобиль утонул в Дунае

На юго-западе Румынии в автокатастрофе погибла канадско-румынская певица Анка Поп. 34-летняя артистка не справилась с управлением и ее автомобиль вылетел в Дунай, после чего ушел под воду. Об этом сообщило агентство АР.

Вечером 16 декабря Поп не приехала на семейный ужин и ее сестра тут же забила тревогу. После непродолжительных поисков стало известно об автокатастрофе. Дайверы уже подняли тело артистки на поверхность.

Анка Поп родилась в Румынии. В 1987 году ее семья сбежала в Югославию, где они получили статус беженцев. Еще через несколько месяцев семья певицы эмигрировала в Канаду. Именно там Анка с самого детства начала увлекаться пением.

Через время артистка смогла вернуться на родину и продолжила заниматься музыкой профессионально. За свою карьеру она записала такие хиты как "LocoPoco", "SuperCool" и "FreeLove". Также артистка сотрудничала с Гораном Бреговичем при записи его альбома "Champagne for Gypsies".



