Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.68
USD
27.85
RUB
0.42
EUR
31.58
USD
27.68
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
19 декабря 18, 12:18
Певица Анка Поп погибла в ДТП. Ее автомобиль утонул в Дунае
Анка Поп
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Артистке было всего 34 года.

На юго-западе Румынии в автокатастрофе погибла канадско-румынская певица Анка Поп. 34-летняя артистка не справилась с управлением и ее автомобиль вылетел в Дунай, после чего ушел под воду. Об этом сообщило агентство АР.

Вечером 16 декабря Поп не приехала на семейный ужин и ее сестра тут же забила тревогу. После непродолжительных поисков стало известно об автокатастрофе. Дайверы уже подняли тело артистки на поверхность.

Фото: stirimondene.fanatik 

Фото: stirimondene.fanatik 

Анка Поп родилась в Румынии. В 1987 году ее семья сбежала в Югославию, где они получили статус беженцев. Еще через несколько месяцев семья певицы эмигрировала в Канаду. Именно там Анка с самого детства начала увлекаться пением.

Через время артистка смогла вернуться на родину и продолжила заниматься музыкой профессионально. За свою карьеру она записала такие хиты как "LocoPoco", "SuperCool" и "FreeLove". Также артистка сотрудничала с Гораном Бреговичем при записи его альбома "Champagne for Gypsies".
kp.ua
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Зейн Малик спел о любви к Джиджи Хадид (ВИДЕО)
noimageНоминанты музыкальной премии Yuna-2019
noimageСаундтреки, претендующие на Оскар 2019
noimageРейтинг самых прибыльных музыкальных туров года
noimage"Щедрику" 100 лет: путь рождественской песни
Лента новостей