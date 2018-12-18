Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.63
USD
27.89
RUB
0.42
EUR
31.65
USD
27.82
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
18 декабря 18, 11:48
Датская певица MØ выступит в Киеве
MØ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Мировая звезда MØ приедет в Киев летом на фестиваль UPark.
Датская певица MØ порадует присутствием всех своих украинских фанов на известном фестивале UPark, который состоится этим летом в Киеве. На выступление исполнительницы следует ожидать 18 июля.

Кстати, клип на песню Kamikaze MØ снимала на Троещине, так что ее приезд в Киев - уже не первый. Поэтому давайте оценим творчество певицы и посмотрим несколько ее видео. 

Карен Мари Эрстед, более известная как MØ - датская певица и автор песен, начавшая свою музыкальную деятельность в 2006 году. В 2013 году она выпустила свой первый мини-альбом "Bikini Daze", а в 2014-м - первый полноценный студийный альбом под названием "No Mythologies To Follow", который и принес ей популярность. В ноябре 2014 года MØ получила 4 награды на премии Danish Music Awards в номинациях: "Прорыв года", "Запись года","Лучший артист года" и "Клип года".





Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Atlas Weekend 2018: программа, расписание выступлений
UPark Festival 2018: расписание выступлений фестиваля
В Украину не пустили солисток российской группы. ВИДЕО
В Киеве пройдет необычная шокирующая черно-белая выставка
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
"Щедрику" 100 лет: путь рождественской песни
noimageПобедительница Евровидения 2018 снова снимет клип в Киеве
noimageВ Киев приехал британский певец Дэвид Крейг
noimageКамалия завоевала престижную награду в Австрии
noimageУчастники The Beatles воссоединились на сцене
Лента новостей