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Музыка
Новости музыки
18 декабря 18, 11:46
Победительница Евровидения 2018 снова снимет клип в Киеве
Нетта Барзилай
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Нетта Барзилай снова приехала в Украину для съемок нового клипа.
15 декабря в Сети украинский продюсер Яна Прядко опубликовала видео и сообщила всем, что победительница из Израиля Евровидения 2018 из Израиля снимает свой новый клип в Киеве.

Яна Прядко написала к видео: "Пока всех захватила новогодняя суета и план #успетьвсе в Киеве свой новый клип снимает победительница Евровидения 2018 Netta из Израиля. Стиляжная и эпатажная девушка". 

На видео певица танцует на фоне розового автомобиля. Судя по всему, съемки происходили среди домов одного из спальных районов столицы Украины.

Напомним, что певица завоевала хрустальный микрофон Евровидения 2018 в португальском Лиссабоне 12 мая с песней "Тоу".

Источник: https://telegraf.com.ua
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