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Музыка
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18 декабря 18, 11:39
Участники The Beatles воссоединились на сцене
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Во время концерта Пола Маккартни к нему присоединился музыкант Ринго Старр, чем шокировал фанатов.
Участники The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр воссоединились ради концерта. Они выступили вместе с гитаристом Rolling Stones, пишет The Independent.

Во время концерта Пола Маккартни к нему присоединился музыкант Ринго Старр, чем шокировал фанатов, а также на сцену вышел гитарист Rolling Stones Ронни Вуд, чтобы сыграть на бис Get Back. Между песнями Маккартни рассказывал анекдоты о Джоне Ленноне и Джордже Харрисоне.

На шоу также присутствовали киноактриса Эмма Томпсон, певица Джери Холливелл и музыкант Гарри Стайлс.



Источник: https://korrespondent.net
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