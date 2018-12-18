Участники The Beatles воссоединились на сцене

Участники The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр воссоединились ради концерта. Они выступили вместе с гитаристом Rolling Stones, пишет The Independent.





Во время концерта Пола Маккартни к нему присоединился музыкант Ринго Старр, чем шокировал фанатов, а также на сцену вышел гитарист Rolling Stones Ронни Вуд, чтобы сыграть на бис Get Back. Между песнями Маккартни рассказывал анекдоты о Джоне Ленноне и Джордже Харрисоне.





На шоу также присутствовали киноактриса Эмма Томпсон, певица Джери Холливелл и музыкант Гарри Стайлс.











