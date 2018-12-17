Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.41
USD
27.84
RUB
0.42
EUR
31.61
USD
27.88
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
17 декабря 18, 09:37
"30 Seconds To Mars" снова выступят в Украине
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Американская рок-группа "30 Seconds To Mars" станет хедлайнером украинского фестиваля "UPark Festival".
Летом следующего года, с 16 по 18 июля 2019, в Киеве в "Sky Family Park" состоится ежегодный современный городской фестиваль, который отличается своей неповторимой атмосферой, "UPark Festival".

Организаторы мероприятия на своей официальной страничке в Instagram сообщили, что хедлайнерами предстоящего грандиозного события станут легендарные "30 Seconds To Mars".

"На UPark Festival приближается звездный десант", - подписано фото Джареда и Шеннона Лето. Напомним, ранее третий участник коллектива - гитарист Томислав Милишевич - заявил о своем уходе.

Организаторы также добавляют, что в следующем году "30 Seconds To Mars" вернутся в Европу, чтобы отыграть новую серию лайвов - один из них состоится в рамках UPark Festival 2019.

Стоит отметить, что хедлайнерами феста также станут калифорнийские поп-панки "SWMRS", инди-рокеры "Nothing But Thieves", британская группа "Pale Waves", британский певец Rag'n'Bone Man и знаменитые британцы "The Prodigy".

Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Atlas Weekend 2018: программа, расписание выступлений
UPark Festival 2018: расписание выступлений фестиваля
В октябре в Украине выступит известный французский диджей
Джаред Лето оригинально перепел новые хиты (Видео)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Monatik выпустил свою версию новогодней хита (ВИДЕО)
noimageОлег Винник показал, что осталось за кадром тура
noimageUPark Festival объявил хедлайнеров
noimageНЕАНГЕЛЫ презентовали новую драматическую песню
noimageГруппа "Время и Стекло" выпустила новый клип (ВИДЕО)
Лента новостей