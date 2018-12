"30 Seconds To Mars" снова выступят в Украине

Летом следующего года, с 16 по 18 июля 2019, в Киеве в "Sky Family Park" состоится ежегодный современный городской фестиваль, который отличается своей неповторимой атмосферой, "UPark Festival".





Организаторы мероприятия на своей официальной страничке в Instagram сообщили, что хедлайнерами предстоящего грандиозного события станут легендарные "30 Seconds To Mars".





"На UPark Festival приближается звездный десант", - подписано фото Джареда и Шеннона Лето. Напомним, ранее третий участник коллектива - гитарист Томислав Милишевич - заявил о своем уходе.





Организаторы также добавляют, что в следующем году "30 Seconds To Mars" вернутся в Европу, чтобы отыграть новую серию лайвов - один из них состоится в рамках UPark Festival 2019.





Стоит отметить, что хедлайнерами феста также станут калифорнийские поп-панки "SWMRS", инди-рокеры "Nothing But Thieves", британская группа "Pale Waves", британский певец Rag'n'Bone Man и знаменитые британцы "The Prodigy".