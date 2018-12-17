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Музыка
Новости музыки
17 декабря 18, 09:34
Monatik выпустил свою версию новогодней хита (ВИДЕО)
Monatik
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Пожалуй, у каждого новогодние праздники ассоциируются с рекламой "Coca-Cola".
И, как показала практика, в большинстве случаев композиция способно создать то самое "новогоднее настроение". 

Monatik, без песен которого не обходится ни один праздник, теперь тоже в какой-то мере помогает слушателям обрести праздничное настроение. Так, 32-летний исполнитель в коллаборации с Coca-Cola Ukraine выпустил новую версию легендарного хита "Свято наближається" в собственном прочтении. 

"Он - один из лучших певцов Украины, автор супер танцевальных треков, мультиартист, который собирает "Олимпийский". Она - любима миллионами, вкусная, стильная. Умеет удивить. Поэтому их встреча была вопросом времени", - сообщается на сайте Coca-Cola. 

Поклонники высоко оценили старания кумира и написали в комментариях о том, что наконец нашли свой идеальный новогодний рингтон. 
"Крутий ремікс всім відомої з дитинства мелодії!", "Я теперь буду смотреть рекламу", "Сразу новогоднее настроение от вашего ремикса", "В Монатіка навіть реклама хіт", "Сделал из давней песни современную", - пишут пользователи.


Источник: https://telegraf.com.ua
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