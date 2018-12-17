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17 декабря 18, 09:10
Группа "Время и Стекло" выпустила новый клип (ВИДЕО)
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Украинская группа "Время и Стекло" впервые за долгое время выпустила новый клип.
Украинская группа "Время и Стекло" выпустила клип на свой новый хит под названием "Песня про лицо". За полчаса с момента премьеры клип собрал 23 тысячи просмотров. Видео размещено на канале группы в YouTube.

По сюжету клипа, "нечто, не поддающееся контролю" проникает в людей, "заряжая" их энергией и заставляя танцевать. Солистка группы Надя Дорофеева предстает в клипе в невероятно стильном образе. 

Девушка одета в черный топ, черный комбинезон, на шее у нее дерзкий чокер, а в ушах металлические сережки. Кроме того, в клипе у певица рыжие волосы и короткая стрижка. За полчаса с момента премьеры клип собрал 23 тысячи просмотров и более 4-х тысяч лайков.




Источник: https://telegraf.com.ua/
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