Группа "Время и Стекло" выпустила новый клип (ВИДЕО)

Украинская группа "Время и Стекло" выпустила клип на свой новый хит под названием "Песня про лицо". За полчаса с момента премьеры клип собрал 23 тысячи просмотров. Видео размещено на канале группы в YouTube.





По сюжету клипа, "нечто, не поддающееся контролю" проникает в людей, "заряжая" их энергией и заставляя танцевать. Солистка группы Надя Дорофеева предстает в клипе в невероятно стильном образе.





Девушка одета в черный топ, черный комбинезон, на шее у нее дерзкий чокер, а в ушах металлические сережки. Кроме того, в клипе у певица рыжие волосы и короткая стрижка. За полчаса с момента премьеры клип собрал 23 тысячи просмотров и более 4-х тысяч лайков.











