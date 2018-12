Умерла трехкратная лауреатка Grammy Нэнси Уилсон

В городе Пиониртаун в США умерла певица Нэнси Уилсон, которая являлась трехкратной обладательницей престижной музыкальной премии Grammy. Артистка скончалась в возрасте 81 года. Об этом пишет Associated Press.





Причины смерти Уилсон не раскрываются, однако известно, что незадолго до смерти она долго болела.





Скончалась артистка, находясь у себя дома в Пиониртауне. Смерть Уилсон подтвердила ее представитель Девра Холл Леви.





За свою продолжительную карьеру Нэнси Уилсон выпустила свыше 60 альбомов. Она исполняла преимущественно музыку в жанрах блюз, джаз и соул. Grammy были удостоены ее композиция How Glad I Am, а также альбомы R.S.V.P. (Rare Songs, Very Personal) и Turned to Blue.