Новый клип группы 30 Seconds to Mars с Пэрис Джексон

Группа 30 Seconds to Mars и Джаред Лето, которые недавно выступили в Киеве, выпустили новый клип на песню Rescue Me. Трек вошел в альбом America. В клипе снялись такие звезды, как София Бутелла ("Взрывная блондинка", "Kingsman") и Пэрис Джексон.





В официальном обращении коллектива по поводу выхода видео говорится, что Rescue Me – это песня о вере, раскрепощении, боли и свободе. "Возможно, однажды мы сможем зажить жизнью, наполненной счастьем и мечтами", – говорят музыканты.





Отметим, что видео вышло буквально на следующий день после того, как Томо Милишевич, гитарист 30 Seconds to Mars, принял решение покинуть группу после 15 лет совместной работы. О причинах ухода Томо не говорит – лишь туманно пояснил, что так будет лучше для всех. Возможно, причиной тому стали некие разногласия между братьями Лето и Милишевичем.



