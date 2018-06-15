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Музыка
Новости музыки
15 июня 18, 12:47
Новый клип группы 30 Seconds to Mars с Пэрис Джексон
30 Seconds to Mars
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Группа представила клип на песню Rescue Me, которая вошла в альбом America.
Группа 30 Seconds to Mars и Джаред Лето, которые недавно выступили в Киеве, выпустили новый клип на песню Rescue Me. Трек вошел в альбом America. В клипе снялись такие звезды, как София Бутелла ("Взрывная блондинка", "Kingsman") и Пэрис Джексон.

В официальном обращении коллектива по поводу выхода видео говорится, что Rescue Me – это песня о вере, раскрепощении, боли и свободе. "Возможно, однажды мы сможем зажить жизнью, наполненной счастьем и мечтами", – говорят музыканты.

Отметим, что видео вышло буквально на следующий день после того, как Томо Милишевич, гитарист 30 Seconds to Mars, принял решение покинуть группу после 15 лет совместной работы. О причинах ухода Томо не говорит – лишь туманно пояснил, что так будет лучше для всех. Возможно, причиной тому стали некие разногласия между братьями Лето и Милишевичем.


Источник: https://telegraf.com.ua
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