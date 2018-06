Канье Уэст стал восьмикратным покорителем чарта Billboard

Такого успеха добился ранее только Эминем.





Вскоре после признания Канье Уэста о своем психическом состоянии, рэпер еще раз взбудоражил публику - его новый альбом возглавив чарт Billboard. Исполнитель в восьмой раз подряд добился такого успеха.





Интересно, что альбом "Ye" увидел мир две недели назад. И за первые семь дней продалось 205 тысяч копий: 120 тысяч реализовано в интернете, а 85 тысяч – традиционно.





Отметим, что только новые альбомы Канье Уэста и Эминема возглавляли чарт Billboard восемь раз подряд. Late Registration, Graduation, 808s & Heartbreak, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, Watch the Throne с Jay-Z, Yeezus, The Life of Pablo - альбомы Уэста, которые ранее были номером один в чарте Billboar.