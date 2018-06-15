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Музыка
Новости музыки
15 июня 18, 12:40
Канье Уэст стал восьмикратным покорителем чарта Billboard
Канье Уэст
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Новый альбом Канье Уэста на вершине Billboard - это его восьмое покорение чарта.
Такого успеха добился ранее только Эминем.

Вскоре после признания  Канье Уэста о своем психическом состоянии, рэпер еще раз взбудоражил публику - его новый альбом возглавив чарт Billboard. Исполнитель в восьмой раз подряд добился такого успеха.

Интересно, что альбом "Ye" увидел мир две недели назад. И за первые семь дней продалось 205 тысяч копий: 120 тысяч реализовано в интернете, а  85 тысяч – традиционно.

Отметим, что только новые альбомы Канье Уэста и Эминема возглавляли чарт Billboard восемь раз подряд. Late Registration, Graduation, 808s & Heartbreak, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, Watch the Throne с Jay-Z, Yeezus, The Life of Pablo - альбомы Уэста, которые ранее были номером один в чарте Billboar.

Источник: https://telegraf.com.ua
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