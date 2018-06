На концерт Бейонсе и Джей Зи раздавали бесплатные билеты

Как сообщает издание Mirror, на концерт певицы Бейонсе и ее супруга, рэпера Джей Зи, в Кардиффе раздавали бесплатные билеты, поскольку организаторы изо всех сил пытались заполнить пустые места.





На прошлой неделе пара начала свой тур On The Run II в Кардиффе через четыре года после первого совместного тура On The Run. Несколько поклонников, которые были на их концерте в Глазго в прошедшие выходные, заявили, что им были предоставлены бесплатные билеты.





Один фанат поделился фотографией с пустыми местами в Twitter и написал: "Концертный зал был пустой. Они знали, что билеты не будут распродаваться, и у организаторов уже были занавески, установленные перед шоу, чтобы прикрыть пустые места".





"Если вы находитесь недалеко от парка Хэмпден, заходите на главную стоянку, где они раздают бесплатные билеты на концерт Beyonce & Jay Z из-за пустых мест", – написал в своем Twitter еще один поклонник пары.





Еще один фанат также написал пост о том, что "охрана концерта предлагала ему бесплатные билеты". Как сообщает Mirror, цены на билеты пары варьируются от 51 фунтов (1780 грн) до 475 фунтов (16 000 грн) за VIP-места.