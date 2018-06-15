Анна Седокова снимает клип на хит "Ни слова о нем"

Известная певица, екс-"ВИА Гра" Анна Седакова на днях прилетела в Киев, чтобы принять участие в шоу украинского телеканала, а также снять клип на свой последний хит "Ни слова о нем". На своем Telegram-канале исполнительница разместила несколько видео с бекстейджа, на одном из которых можно заметить, что шею певицы обвила змея.





"Я спокойна, я уравновешенна", – говорит на видео Аня, слушая команды режиссера. При этом Седокова пытается сохранять спокойствие и не показывать свой страх, готовясь выйти в кадр.













(На фото: Анна Седокова и Дмитрий Авдеев)





Кроме того, певица показала на фото режиссера клипа. Им стал Дмитрий Авдеев (режиссер музыкальных клипов Gorchitza, Brutto, Pur:Pur, а также режиссер тревел-шоу "Орел и Решка", "Еда, я люблю тебя" и др.)





Отметим, что премьера песни "Ни слова о нем" состоялась 8 апреля 2018 года. Аудио-версию на YouTube посмотрели более 1,2 миллионов зрителей.



