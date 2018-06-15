Группу 30 Seconds To Mars покинул гитарист

Гитарист знаменитой музыкальной группы 30 Seconds To Mars Томислав Милишевич объявил о своем уходе из состава коллектива. Однако, официальной причины своего решения музыкант не назвал.





Во время европейского тура группы 30 Seconds To Mars музыкант не принимал участие в целой серии концертов, объяснял это "личными причинами". Вскоре после этого в СМИ стали активно обсуждать возможный уход Томислава.





Теперь же на своей страничке в Twitter гитарист сделал официальное заявление и подтвердил слхи, которые быстро распространились среди поклонников.





"Не знаю, как объяснить в письме, как я пришел к такому решению. Поверьте, что сейчас это лучшее, что я могу сделать для себя и для группы", - написал Милишевич и добавил, что фанаты не должны расстраиваться и, тем более, ругаться из-за его ухода.





К слову, Милишевич в музыкальную группу пришел на замену другому гитаристу Солону Бикслеру. Томислав являлся большим фанатом 30 Seconds To Mars и вскоре, после прослушивания, был отобран из 200 музыкантов.





А уже через пять дней, после того, как музыканта приняли в состав группы, в феврале 2003 он играл с Джаредом Лето, Шенноном Лето и Мэттом Уоктером на The Late Late Show с Крэйгом Килборном.



