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Музыка
Новости музыки
15 июня 18, 12:27
Группу 30 Seconds To Mars покинул гитарист
30 Seconds To Mars
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Американская рок-группа 30 Seconds To Mars, лидером которой является популярный актер Джаред Лето, понесла потери.
Гитарист знаменитой музыкальной группы 30 Seconds To Mars Томислав Милишевич объявил о своем уходе из состава коллектива. Однако, официальной причины своего решения музыкант не назвал.

Во время европейского тура группы 30 Seconds To Mars музыкант не принимал участие в целой серии концертов, объяснял это "личными причинами". Вскоре после этого в СМИ стали активно обсуждать возможный уход Томислава.

Теперь же на своей страничке в Twitter гитарист сделал официальное заявление и подтвердил слхи, которые быстро распространились среди поклонников.

"Не знаю, как объяснить в письме, как я пришел к такому решению. Поверьте, что сейчас это лучшее, что я могу сделать для себя и для группы", - написал Милишевич и добавил, что фанаты не должны расстраиваться и, тем более, ругаться из-за его ухода.

К слову, Милишевич в музыкальную группу пришел на замену другому гитаристу Солону Бикслеру. Томислав являлся большим фанатом 30 Seconds To Mars и вскоре, после прослушивания, был отобран из 200 музыкантов.

А уже через пять дней, после того, как музыканта приняли в состав группы, в феврале 2003 он играл с Джаредом Лето, Шенноном Лето и Мэттом Уоктером на The Late Late Show с Крэйгом Килборном.

Источник: https://telegraf.com.ua
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