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Музыка
Новости музыки
15 июня 18, 12:26
Группа KADNAY выпустила клип на песню "Tilo"
KADNAY
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Участники украинской группы KADNAY Дима Каднай и Филипп Коляденко сняли новый клип.
Режиссером необычного видео был Илларион Ефремов. Автор создал футуристическое видео, как написали пользователи сети, "в стиле назад в прошлое".

В ролике Дмитрий Каднай и Филипп Коляденко показали, как они создают музыку. Кроме участников группы KADNAY, в клипе предстает модель в купальнике, которая позирует на звездном фоне. Девушка довольно соблазнительно двигается и выглядит очень эффектно.

В общем клип на песню "Tilo" напоминал видео с 90-ых и был снят в Киеве в течение суток. При этом зрители отмечали, что работа Иллариона Ефремова имела элементы компьютерной игры.


Источник: https://telegraf.com.ua
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