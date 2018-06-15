Группа KADNAY выпустила клип на песню "Tilo"

Режиссером необычного видео был Илларион Ефремов. Автор создал футуристическое видео, как написали пользователи сети, "в стиле назад в прошлое".





В ролике Дмитрий Каднай и Филипп Коляденко показали, как они создают музыку. Кроме участников группы KADNAY, в клипе предстает модель в купальнике, которая позирует на звездном фоне. Девушка довольно соблазнительно двигается и выглядит очень эффектно.





В общем клип на песню "Tilo" напоминал видео с 90-ых и был снят в Киеве в течение суток. При этом зрители отмечали, что работа Иллариона Ефремова имела элементы компьютерной игры.



