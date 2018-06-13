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13 июня 18, 12:14
Клип ONUKA попал в программу Berlin Fashion Film Festival
Как сообщается на странице группы в Facebook, видео на трек Vidlik добавили в шортлист фестиваля сразу в четырех категориях: "Лучший новый артист", "Лучшее музыкальное видео", "Художник-постановщик", "Стайлинг".
Клип с одноименного мини-альбома группы вышел в апреле 2016 года. Этот клип стал первой совместной работой группы и украинского режиссера Анны Бурячковой.
За два года после релиза работа собрала более 4 миллионов просмотров на YouTube, а сам альбом возглавил европейские чарты iTunes.
Berlin Fashion Film Festival, fashion-конкурс Берлинского кинофестиваля, ежегодно собирает лучшие работы со всего мира. В этом году жюри в составе креативных директоров рекламных агентств, арт-директоров, продюсеров и режиссеров продакшнов и маркетинг-директоров брендов рассмотрело 985 роликов и отобрало 150 лучших.
Кинофестиваль BFFF-2018 пройдет 12-13 июля.
Источник: https://telegraf.com.ua