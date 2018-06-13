Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.75
USD
26.09
RUB
0.42
EUR
30.72
USD
26.13
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
13 июня 18, 12:14
Клип ONUKA попал в программу Berlin Fashion Film Festival
ONUKA
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Клип ONUKA вошел в шортлист Берлинского кинофестиваля.
Как сообщается на странице группы в Facebook, видео на трек Vidlik добавили в шортлист фестиваля сразу в четырех категориях: "Лучший новый артист", "Лучшее музыкальное видео", "Художник-постановщик", "Стайлинг".

Клип с одноименного мини-альбома группы вышел в апреле 2016 года. Этот клип стал первой совместной работой группы и украинского режиссера Анны Бурячковой.

За два года после релиза работа собрала более 4 миллионов просмотров на YouTube, а сам альбом возглавил европейские чарты iTunes.

Berlin Fashion Film Festival, fashion-конкурс Берлинского кинофестиваля, ежегодно собирает лучшие работы со всего мира. В этом году жюри в составе креативных директоров рекламных агентств, арт-директоров, продюсеров и режиссеров продакшнов и маркетинг-директоров брендов рассмотрело 985 роликов и отобрало 150 лучших.

Кинофестиваль BFFF-2018 пройдет 12-13 июля.


Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
ONUKA сыграет симфонию в честь годовщины аварии на ЧАЭС
Группа "Время и Стекло" выпустила новый клип (ВИДЕО)
Галь Гадот, Дженнифер Лопес и Рита Ора снялись в клипе
Каменских представила откровенный клип на песню "Тримай"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Atlas Weekend 2018: полное расписание фестиваля
noimageИракли Макацария женился в новом клипе певицы RULADA (Видео)
noimageДеми Ловато отменила концерт в Лондоне
noimageБейонсе исполнила сексуальный танец с Джей Зи
noimageИзраиль назвал города-претенденты на проведение Евровидения
Лента новостей