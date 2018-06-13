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Музыка
Новости музыки
12 июня 18, 22:19
Иракли Макацария женился в новом клипе певицы RULADA (Видео)
Иракли Макацария
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Главный герой шестого сезона самого романтичного шоу страны “Холостяк” Иракли Макацария сыграл роль жениха в новом клипе украинской исполнительницы.

Певица RULADA записала новую композицию и видеоработу к ней. В клипе главная роль досталась завидному холостяку Иракли Макацарию, который искал свою любовь на шестом сезоне проекта "Холостяк".

Победительницей шестого сезона шоу стала Алена Лесык. К слову, после проекта Ираклию не удалось сохранить отношения с девушкой и вскоре пара рассталась. После того Холостяку приписывали роман и с Анетти (которая, кроме 6 сезона, решила поучаствовать еще и в 8), и Ольгой Багировой (участница 7 сезона).

Однако, известно, что Макацария до сих пор является холостяком. Но, Иракли не расстраивается, ведь у него была отличная возможность попробовать себя в роли жениха и сыграть свадьбу хотя бы в музыкальном клипе.


RULADA рассказала, что обрадовалась, когда Иракли согласился сняться в ее клипе. По словам исполнительницы, в видеоработе она хотела раскрыть историю любви: люди встречаются, влюбляются и создают семьи. Вероятно, певица хотела, чтобы Холостяк прочувствовал на себе все то, за чем, в принципе,и шел пару лет назад на проект и чего до сих пор не чувствовал.
telegraf.com.ua
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