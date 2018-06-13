Иракли Макацария женился в новом клипе певицы RULADA (Видео)

Певица RULADA записала новую композицию и видеоработу к ней. В клипе главная роль досталась завидному холостяку Иракли Макацарию, который искал свою любовь на шестом сезоне проекта "Холостяк".
Победительницей шестого сезона шоу стала Алена Лесык. К слову, после проекта Ираклию не удалось сохранить отношения с девушкой и вскоре пара рассталась. После того Холостяку приписывали роман и с Анетти (которая, кроме 6 сезона, решила поучаствовать еще и в 8), и Ольгой Багировой (участница 7 сезона).
Однако, известно, что Макацария до сих пор является холостяком. Но, Иракли не расстраивается, ведь у него была отличная возможность попробовать себя в роли жениха и сыграть свадьбу хотя бы в музыкальном клипе.