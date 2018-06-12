Деми Ловато отменила концерт в Лондоне

11 июня певица должна была выступить с концертом в Лондоне. Однако, исполнительница отменила его и позже извинилась перед своими поклонниками в соцсетях.





На своей странчике в Twitter Деми написала, что ей пришлось отменить выступление по рекомендациям врача. По ее словам, у нее опухли голосовые связки. И если бы шоу все-таки состоялось, то певица могла бы отказаться от остальной части своего мирового турне.





"Мне так жаль разочаровывать каждого из вас. Я знаю, что многие приехали из других городов и даже стран, а некоторые хотели отметить так свой день рождения или другой памятный день. Я понимаю, что подвожу вас, и это разбивает мне сердце", - написала Деми Ловато.





Однако, исполнительница добавила, что концерт все-таки состоится. Но это будет только 25 июня, после ее выступлений в Мадриде.



