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Музыка
Новости музыки
12 июня 18, 12:59
Деми Ловато отменила концерт в Лондоне
Деми Ловато
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Знаменитая американская исполнительница Деми Ловато была вынуждена перенести свой концерт в Лондоне для того, чтобы не усугублять и без того ухудшенное состояние здоровья.
11 июня певица должна была выступить с концертом в Лондоне. Однако, исполнительница отменила его и позже извинилась перед своими поклонниками в соцсетях.

На своей странчике в Twitter Деми написала, что ей пришлось отменить выступление по рекомендациям врача. По ее словам, у нее опухли голосовые связки. И если бы шоу все-таки состоялось, то певица могла бы отказаться от остальной части своего мирового турне.

"Мне так жаль разочаровывать каждого из вас. Я знаю, что многие приехали из других городов и даже стран, а некоторые хотели отметить так свой день рождения или другой памятный день. Я понимаю, что подвожу вас, и это разбивает мне сердце", - написала Деми Ловато.

Однако, исполнительница добавила, что концерт все-таки состоится. Но это будет только 25 июня, после ее выступлений в Мадриде.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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