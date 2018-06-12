Бейонсе исполнила сексуальный танец с Джей Зи

В рамках своего тура "On the Run Tour II" Бейонсе и Джей Зи устраивают концерты во многих городах мира. Так, на одном из шоу, которое проходило в Кадиффе Бейонсе решила исполнить соблазнительный танец со своим супругом. Этот момент запечатлели на камеру и видео уже набирает популярность в сети.





Ранее мы писали о том, что по случаю начала совместного тура Бейонсе и Джей Зи выпустили специальную книгу "On the Run Tour Book", посвященную туру. В нее вошли их интимные фото из архива, не опубликованные ранее. На пикантных снимках Бейонсе и Джей Зи позируют вместе в постели.



