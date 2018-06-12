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Музыка
Новости музыки
12 июня 18, 12:46
Бейонсе исполнила сексуальный танец с Джей Зи
Бейонсе и Джей Зи
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В рамках своего тура "On the Run Tour II" Бейонсе и Джей Зи устраивают концерты во многих городах мира.
В рамках своего тура "On the Run Tour II"  Бейонсе и Джей Зи устраивают концерты во многих городах мира. Так, на одном из шоу, которое проходило в Кадиффе Бейонсе решила исполнить соблазнительный танец со своим супругом. Этот момент запечатлели на камеру и видео уже набирает популярность в сети.

Ранее мы писали о том, что по случаю начала совместного тура Бейонсе и Джей Зи выпустили специальную книгу "On the Run Tour Book", посвященную туру. В нее вошли их интимные фото из архива, не опубликованные ранее. На пикантных снимках Бейонсе и Джей Зи позируют вместе в постели.


Источник: https://www.segodnya.ua
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