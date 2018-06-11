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Музыка
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11 июня 18, 15:29
Израиль назвал города-претенденты на проведение Евровидения
Евровидение-2019
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12 мая, в Лиссабоне завершился финал песенного конкурса Евровидение 2018. Победу завоевала конкурсантка из Израиля — Нетта Барзилай с песней Toy.
Израильское правительство решило не настаивать на Евровидении-2019 в Иерусалиме из-за опасения, что многие страны могут бойкотировать конкурс. Следовательно, в стране названы 4 города-претендента на проведение международного песенного конкурса.

Как известно, Нетта Барзилай победила на песенном конкурсе Евровидение 2018, который проходил в португальском Лиссабоне. Поэтому в 2019 году Израиль будет принимать гостей со всей Европы и конкурсантов, которые будут бороться за победу в шоу.

 Министры правительства решили, что все переговоры по поводу проведения Евровидения-2019 будет вести только израильский общественный вещатель, который организует конкурс. Поэтому на проведение Евровидения в Израиле приняты к рассмотрению четыре города: Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа и Эйлат.

Европейский вещательный союз также заявил, что не будет выступать против Иерусалима, как места проведения Евровидения, но в то же время представители союза добавили, что песенный конкурс могут политизировать. Поэтому было решено выбрать еще хотя бы два города, которые бы показали, что у Иерусалима нет преимущества.

"Наша цель – чтобы страны не бойкотировали место проведения конкурса", – говорится в заявлении представителей Израиля.

Напомним, что после победы представительницы Израиля на Евровидение в этом году премьер страны Биньямин Нетаньяху написал: "Нетта, ты принесла большое уважение Израилю! В следующем году, в Иерусалиме!". Из-за этого приглашенная ведущая – актриса Галь Гадот – решила отказаться от предложения израильских представителей Евровидения, чтобы не спровоцировать новый конфликт на Ближнем Востоке.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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