Израиль назвал города-претенденты на проведение Евровидения

Израильское правительство решило не настаивать на Евровидении-2019 в Иерусалиме из-за опасения, что многие страны могут бойкотировать конкурс. Следовательно, в стране названы 4 города-претендента на проведение международного песенного конкурса.





Как известно, Нетта Барзилай победила на песенном конкурсе Евровидение 2018, который проходил в португальском Лиссабоне. Поэтому в 2019 году Израиль будет принимать гостей со всей Европы и конкурсантов, которые будут бороться за победу в шоу.





Министры правительства решили, что все переговоры по поводу проведения Евровидения-2019 будет вести только израильский общественный вещатель, который организует конкурс. Поэтому на проведение Евровидения в Израиле приняты к рассмотрению четыре города: Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа и Эйлат.





Европейский вещательный союз также заявил, что не будет выступать против Иерусалима, как места проведения Евровидения, но в то же время представители союза добавили, что песенный конкурс могут политизировать. Поэтому было решено выбрать еще хотя бы два города, которые бы показали, что у Иерусалима нет преимущества.





"Наша цель – чтобы страны не бойкотировали место проведения конкурса", – говорится в заявлении представителей Израиля.





Напомним, что после победы представительницы Израиля на Евровидение в этом году премьер страны Биньямин Нетаньяху написал: "Нетта, ты принесла большое уважение Израилю! В следующем году, в Иерусалиме!". Из-за этого приглашенная ведущая – актриса Галь Гадот – решила отказаться от предложения израильских представителей Евровидения, чтобы не спровоцировать новый конфликт на Ближнем Востоке.



