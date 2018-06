Deep Purple в Киеве: яркие отзывы поклонников

Это свершилось: легендарные Deep Purple в Киеве дали свой the deepest one. Стоило родиться в XX веке, чтобы это услышать!





По словам тех, кому посчастливилось бывать на концертах мировых мега-звезд рока, "никто из них даже не приблизился к качеству, которые выдали Deep Purple в Киеве". Порой казалось, что все происходящее – невероятно, настолько идеальным и мощным было звучание.





Cплав лучших инструментов, идеально-гениальной работы звукорежиссера, абсолютной сыгранности (еще бы – за 50 лет!), полной отдачи, точно выверенной импровизации, интеллектуального режиссерского плана концерта. Апофеоз любви, профессионализма и гения. Deep Purple выдал нечто за пределами сознания и обычного понятия качества. Те, кто были на концертах группы не первый раз, отметили, что зафиксировать мощь этого концерта не под силу никакому видео.













Отзывы поклонников





"У меня в машине их живой альбом из Токио, – говорит один из фанов группы, Денис Т. – Ему уже больше сорока лет и почти 20 – после ремастеринга. Так вот, с тех пор план порядок композиций почти не изменился. Но насколько же современно и сегодня звучат Highway Star, Strange Kind of Woman, Lazy, Black Night, Hush, Smoke on the Water, милые "цеппелиновские" "кашмировские" Perfect Strangers…"





"Наверное, стоило когда-то появиться на этот свет – хотя бы ради того, чтобы раз в жизни услышать вживую Deep Purple, – не скрывает своих эмоций меломан Алексей Петров. – Фирменные клавишные композиции в исполнении Дона Эйри услышит даже глухой, а медиаторы и пальцы гитаристов Роджера Гловера и Стива Морса бегали не по грифам инструментов, а по струнам моей души. Что творил на своих барабанах Иэн Пейс!! Это невообразимые эмоции! Ну и какой же Deep Purple без Гиллана? Тянуть такие сольные партии, когда тебе 72… Что ту добавить?.. Smoke On The Water ожидаемо пел весь зал. Ну, а Lazy... Это нечто из другого измерения. Буду долго благодарить друга, который вытащил меня на этот концерт…."





Аранжировки усложнились, стали еще изощренней. Сказать, что DP не халтурили – ничего не сказать. Иэн Гиллан не ленился, не обращался в зал – мол, пойте вместо меня (как это часто бывает в концертах звезд). Его вокал по-прежнему прекрасен, и даже звучит более мощно, наполнено и осмысленно. Импровизационных проигрышей стало больше, и они звучат очень интеллектуально, в особом стиле DP.





Как искусно сценарно были разбросаны по линейке концерта представления участников группы, как здорово эти соло перетекали в композиции. Вокал, гитары и барабаны отменны, и как прекрасен был бас! Как все-таки здорово, когда внутри тебя все клеточные мембраны дрожат от качественного звука, а не от… громкого.





Попрощались достойно, не пытаясь выдавить слезу Soldier of Fortune или балладами Mistreated, You Keep on Moving, This Time Around…





В мире, где больше никогда не услышать Led Zeppelin, Pink Floyd и Dire Straits, нужно обязательно ходить на "живые" концерты лучших, тех, кто уже стал классикой. Не зря последний альбом DP называется "Infinite": знак бесконечности. Хороший конец.