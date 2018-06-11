The Smashing Pumpkins вернулись с новой песней





Напомним, The Smashing Pumpkins — группа, которая была образована в Чикаго в 1988 году. Несмотря на то, что ее состав не раз изменялся, Билли Корган (гитара/вокал), Джеймс Иха (гитара/бэк-вокал), Д’арси Рецки (бас/бэк-вокал) и Джимми Чемберлен (ударные) были основными участниками группы в период ее музыкальной активности.











