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Музыка
Новости музыки
11 июня 18, 15:24
The Smashing Pumpkins вернулись с новой песней
The Smashing Pumpkins
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Американская альтернативная рок-группа The Smashing Pumpkins выпустила новую песню.
Это первая за 18 лет композиция, в записи которой поучаствовал оригинальный состав группы. Новая песня The Smashing Pumpkins называется «Solara». В ее записи участвовали Билли Корган, Джеймс Иха и Джимми Чемберлин — они являются членами оригинального состава группы. Трек был выпущен в преддверии летнего тура. Единственной, кто не согласился присоединиться к своим бывшим коллегам по группе, стала бас-гитаристка Д’арси Рецки. Последний раз, когда все участники The Smashing Pumpkins играли вместе, был в 1999 году. 

Напомним, The Smashing Pumpkins — группа, которая была образована в Чикаго в 1988 году. Несмотря на то, что ее состав не раз изменялся, Билли Корган (гитара/вокал), Джеймс Иха (гитара/бэк-вокал), Д’арси Рецки (бас/бэк-вокал) и Джимми Чемберлен (ударные) были основными участниками группы в период ее музыкальной активности.




Источник: https://telegraf.com.ua
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