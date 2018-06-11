The Smashing Pumpkins вернулись с новой песней

Американская альтернативная рок-группа The Smashing Pumpkins выпустила новую песню.
Это первая за 18 лет композиция, в записи которой поучаствовал оригинальный состав группы. Новая песня The Smashing Pumpkins называется «Solara». В ее записи участвовали Билли Корган, Джеймс Иха и Джимми Чемберлин — они являются членами оригинального состава группы. Трек был выпущен в преддверии летнего тура. Единственной, кто не согласился присоединиться к своим бывшим коллегам по группе, стала бас-гитаристка Д’арси Рецки. Последний раз, когда все участники The Smashing Pumpkins играли вместе, был в 1999 году.
Напомним, The Smashing Pumpkins — группа, которая была образована в Чикаго в 1988 году. Несмотря на то, что ее состав не раз изменялся, Билли Корган (гитара/вокал), Джеймс Иха (гитара/бэк-вокал), Д’арси Рецки (бас/бэк-вокал) и Джимми Чемберлен (ударные) были основными участниками группы в период ее музыкальной активности.