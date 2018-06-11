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Музыка
Новости музыки
11 июня 18, 15:22
Выйдет посмертный альбом Принса
Принс
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Стало известно, что посмертный альбом певца будет выпущен вскоре после 60-летия с его дня рождения.
Пластинка будет включать девять треков. Известный музыкант Принс умер 21 апреля 2016 года в своем доме в штате Миннесота. Известно, что артист скончался на 58-м году жизни из-за случайной передозировки опиоидными болеутоляющими. Новый альбом, анонсированный в день рождения артиста (7 июня), увидит мир 21 сентября. Об этом сообщается на Twitter-странице.

В комментарии отмечено, что все эти записи были сделан в начале карьеры Принса, до того как он получил интернациональную славу. "Это похоже на формат тура Piano & A Microphone, которым он закончил свою карьеру в 2016 году", - отметил представитель покойного артиста.

Источник: https://telegraf.com.ua
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