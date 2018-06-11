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Музыка
Новости музыки
11 июня 18, 15:19
Рита Ора выпустила новый клип на песню "Gils"
Рита Ора
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ЛГБТ-общество по какой-то причине решило, что песня и клип - оскорбление однополых отношений.
Хотя самое страшное что там есть - Биби Рекса в видеоработе целовала свое отражение в зеркале, а сама Рита Ора вместе с Карди Би поцеловались в конце клипа. Кроме того, одтельные представители ЛГБТ критиковали текст песни, хотя не могли окончательно обосновать свои претензии. Им просто очень не понравилась "интерпретация" певицы. На что Рите Оре пришлось написать настоящее объяснительное письмо всем хейтерам.



Источник: https://telegraf.com.ua
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