Тейлор Свифт представила тизер к новому клипу

Премьера видеоработы на композицию Тейлор Свифт "Babe" состоится в субботу, 9 июня, а пока певица заинтриговала поклонников 30-секундным тизером, в котором появилась в неожиданном образе.
Трек исполнительница написала еще четыре года назад. Планировалось, что сингл войдет в ее альбом Red, но этого не случилось. В итоге, уже весной этого года Тейлор записала Babe совместно с американской кантри-группой Sugarland. Именно солистка группы Sugarland Дженнифер Неттлз исполнила главную роль в клипе. А ее супругом по сюжету клипа стал актер фильма "Возвращение Супермена" Брэндон Рут.