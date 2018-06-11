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Музыка
Новости музыки
11 июня 18, 15:17
Тейлор Свифт представила тизер к новому клипу
Тейлор Свифт
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Премьера видеоработы на композицию Тейлор Свифт "Babe" состоится в субботу, 9 июня, а пока певица заинтриговала поклонников 30-секундным тизером, в котором появилась в неожиданном образе.
Трек исполнительница написала еще четыре года назад. Планировалось, что сингл войдет в ее альбом Red, но этого не случилось. В итоге, уже весной этого года Тейлор записала Babe совместно с американской кантри-группой Sugarland. Именно солистка группы Sugarland Дженнифер Неттлз исполнила главную роль в клипе. А ее супругом по сюжету клипа стал актер фильма "Возвращение Супермена" Брэндон Рут.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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