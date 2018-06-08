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Музыка
Новости музыки
8 июня 18, 13:29
Полиция остановила концерт Макса Барских на Ибице
Макс Барских
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Местная полиция на Ибице вынуждена была приостановить выступление Макса Барских.
На днях Макс Барских вернулся из Испании, где выступал на приватной вечеринке на острове Ибица. "Горячая" публика так долго не отпускала артиста со сцены (Барских несколько раз выходил на бис), что на шум гостей съехалась местная полиция и вынуждена была приостановить выступление Макса.

Дело в том, что на территории острова действует закон о соблюдении тишины в общественных местах в регламентированное время суток, согласно которому за превышение допустимого уровня шума предусмотрена административная ответственность.

Организаторы концерта не учли реакцию публики на появление артиста на сцене и вынуждены были оплатить штраф в несколько сотен евро за нарушение правопорядка на острове.







Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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