Планы на лето: 10 лучших концертов в Киеве

Cigarettes after Sex





14 июня в Atlas





В Киеве впервые выступит группа Cigarettes After Sex. Ее музыка звучит на показах Calvin Klein и в сериале «Рассказ служанки», а у клипов миллионы просмотров на YouTube. При этом свой дебютный альбом Cigarettes After Sex записали только в прошлом году: это томный, меланхоличный эмбиент-поп, под который хочется танцевать и целоваться.





J. Bernardt





17 июня в Зеленом театре





J.Bernardt – камерный, но хорошо известный в Украине проект. Это сайд-проект участника популярной бельгийской инди-группы Balthazar Йинте Депре - обаятельного бородатого парня с чувственным голосом, который уже не раз играл в Киеве. Его первый сольный альбом Running Days - музыка романтичная, в меру танцевальная и очень летняя. Сам музыкант говорит, что большинство песен написаны в дороге и в путешествиях.





Apparat и Telefon Tel Aviv





22 июня на арт-заводе Платформа





Promin’ – новая серия концептуальных вечеринок от музыкального агентства H2D и Smailov. Организаторы обещают, что объединят в них самую актуальную электронную музыку и цифровые инновации. На первой вечеринке выступят Саша Ринг со своим проектом Apparat и один из самых влиятельных электронных продюсеров Джошуа Юстис с live-шоу своего всемирно известного электронного проекта Telefon Tel Aviv.





Сашу Ринг, звезду берлинской электронной сцены, в Киеве хорошо знают. В прошлом участник группы Moderat, год назад Ринг приезжал в Киев со своим сольным проектом Apparat. Самая сильная сторона Ринга - разносторонность: его концерты проходят в Кельнской и Гамбургской филармонии, авангардных европейских клубах, а сам он пишет музыку, в том числе, и для опер. Например, среди его последних премьер - альбом «Krieg & Frieden» - музыка Ринга для немецкой театральной постановки по мотивам романа «Война и мир».





Jamiroquai





21-24 июня, фестиваль BELIVE, стадион "Олимпийский"





Хедлайнеры фестиваля Belive - Jamiroquai, легендарная британская группа, обладатели Grammy и еще десятка престижных наград. На BeLive Jamiroquai представит свой новый альбом Automaton, который вышел в 2017 году после семилетней паузы. Automaton — восьмой студийный альбом, он, как утверждает лидер группы Джей Кей - про любовь, страсть и дружбу. В интервью Джей Кей говорит о том, что сейчас люди заложники своих смартфонов, и это не есть настоящая жизнь. "В знак признания искусственного интеллекта и технологий в современном мире мы начинаем забывать о более приятных, простых и выразительных вещах - например, об отношениях друг с другом".





Gorillaz





25 июля на фестивале U-park





Лучшие музыкальные новости в этом у фестиваля U-Park: его хедлайнером 25 июля станут легендарные Gorillaz. Это будет первое выступление Gorillaz в Украине. Дэймон Албарн и его команда представят в Киеве Humanz - свой новый, очень концептуальный и сложный альбом, который в 2017-м наделал немало шуму по всему миру. В 2017-м в мировое турне группа отправилась огромным составом - с пятью бэк-вокалистами и целой группой ярких, молодых музыкантов, которые поучаствовали в записи альбома. Если хотя бы часть этой команды приедет в Киев, то концерт запомнится надолго.





Massive Attack





26 июля на фестивале U-park





В Украине впервые выступят британцы Massive Attack. Их песни всегда больше, чем просто музыка: в 2000-е группа выступала против войны с Ираком, в прошлом году отдала часть дохода с концертов лагерю беженцев в Ливане, а в этом – удалила свою страницу в «Фейсбуке» – в знак несогласия с политикой о разглашении личных данных пользователей.





Adam Naas





30 июля в BelEtage





В Киев впервые едет молодой французский музыкант Adam Naas - новая звезда французского соула, обладатель глубокого, необычного голоса. Адаму 24 года, во Франции о нем уже вовсю говорят, но в Украине почти не слышали: еще два года назад он выступал на разогреве у джазовой звезды Грегори Портера, а год назад выпустил сольный сингл Fading away, который привлек внимание к Адаму больших лейблов. Адам говорит, что вырос на творчестве Нины Симон - в его чувственной манере исполнения это сложно не заметить.





Kiasmos





18 августа, Secret place





С live-шоу в Киеве впервые выступят Kiasmos - одна из самых стильных и знаменитых исландских групп. Kiasmos - это дуэт из Рейкьявика: Оулавюр Арнальдс и Янус Рассмунсен, поклонники хорошей литературы, Шопена и современного искусства. Они известны на весь мир мелодичными, атмосферными, чувственными треками, которые принято онтосить к жанру минимал-техно, хотя на самом деле их музыка куда шире. Под Kiasmos хочется танцевать и планировать путешествие к исландским вулканам.

Brave Factory





25 и 26 августа





Второй раз в Киеве пройдет фестиваль Brave Factory. Прошлогодний фестиваль собрал не только самых прогрессивных музыкантов со всего мира, но и самую модную публику Среди хедлайнеров этого года - британский коллектив Hidden Orchestra мощным аудиовизуальным шоуб модное французское трио Apollonia и британский мультиинструменталист Томас Дженкинсон, который славится умением сочетать в своих экспериментальных треках джаз и шумы и звуки природного происхождения. Первый Brave Factory прошел на территории завода “Киевметрострой”, где специально для фестиваля построили несколько сцен. В этом году место проведения еще уточняется.





Imagine Dragons





31 августа на НСК "Олимпийский"





Как и Gorillaz, в Украину впервые едут Imagine Dragons - авторы мощного хита Radioactive. За девять лет группа проделала огромный путь: покорила фестивали от Glastonbury до Lollapalooza, получила Грэмми, заслужила статус одной из главных стадионных команд мира. 9 января, в первый день онлайн-продаж билетов в Украине в очереди было почти 50 тысяч человек.



