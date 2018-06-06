Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.54
USD
26.16
RUB
0.42
EUR
30.79
USD
26.15
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
6 июня 18, 17:01
Селена Гомес выпустила новый клип на песню "Back To You"
Селена Гомес
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Популярная американская исполнительница и актриса Селена Гомес презентовала новую видеоработу на свою нашумевшую композицию "Back To You".
Вчера, 5 июня, на официальном YouTube-канале певицы Селены Гомес появился новый клип на трек "Back To You". Видеоработа уже успела набрать более 4,3 миллиона просмотров.

Песню Гомес презентовала еще месяц назад, и уже тогда она вызвала бурное обсуждение в сети. По мнению большинства пользователей, сингл посвящен сложным отношениям Селены с Джастином Бибером.

После того, как исполнительница опубликовала клип на эту композицию, поклонники в который раз убедились, что песня именно об экс-возлюбленном Селены. Некоторые даже отметили, что актер в клипе отдаленно похож на Бибера.

"Я хочу удержать тебя, когда не должна, когда нахожусь рядом с кем-то другим. Ты застрял в моей голове: не могу забыть тебя. Если бы могла сделать все заново. Я знаю, что скоро вернусь к тебе", - поет Гомес.


Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Backstreet Boys впервые за пять лет выпустили новый клип
Дженнифер Лопес выпустила новый клип (ВИДЕО)
Бывший солист группы Oasis выпустил новый клип (ВИДЕО)
Alyosha презентовала новый клип на песню "Текіла" (ВИДЕО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Планы на лето: 10 лучших концертов в Киеве
noimageСветлана Лобода представила тизер к новому клипу
noimageДиджей Мартин Гаррикс выступит на Atlas Weekend 2018
noimageCardi B представила клип на песню "I like it"
noimageВ Тернополе хотят запретить концерт группы Mozgi
Лента новостей