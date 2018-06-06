Селена Гомес выпустила новый клип на песню "Back To You"

Вчера, 5 июня, на официальном YouTube-канале певицы Селены Гомес появился новый клип на трек "Back To You". Видеоработа уже успела набрать более 4,3 миллиона просмотров.





Песню Гомес презентовала еще месяц назад, и уже тогда она вызвала бурное обсуждение в сети. По мнению большинства пользователей, сингл посвящен сложным отношениям Селены с Джастином Бибером.





После того, как исполнительница опубликовала клип на эту композицию, поклонники в который раз убедились, что песня именно об экс-возлюбленном Селены. Некоторые даже отметили, что актер в клипе отдаленно похож на Бибера.





"Я хочу удержать тебя, когда не должна, когда нахожусь рядом с кем-то другим. Ты застрял в моей голове: не могу забыть тебя. Если бы могла сделать все заново. Я знаю, что скоро вернусь к тебе", - поет Гомес.



