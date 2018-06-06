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Музыка
Новости музыки
6 июня 18, 16:59
Светлана Лобода представила тизер к новому клипу
Светлана Лобода
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Со дня на день LOBODA представит свою новую видеоработу SuperSTAR.
8 июня у LOBODA премьера. Певица готовится выпустить клип на песню "SuperSTAR".

А пока артистка заинтриговала тизером к видеоклипу, в котором показала, что беременность - это не болезнь. Как и обещала 35-летняя певица, во время декрета она не сидела сложа руки, а постоянно творила.

Съемки ролика проходили в США, когда Светлана Лобода находилась на 9 месяце беременности. Вместе с другими девушками "в положении" звезда устроила зажигательные танцы перед камерой, потрясла не только животиком, но и упругими ягодицами.

Особенно эмоциональных людей Лобода предупредила, что ни одна актриса не пострадала во время съемок "SuperSTAR".



Источник: https://telegraf.com.ua
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