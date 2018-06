Об этом сообщили организаторы музыкального фестиваля. Это будет первое выступление музыканта в Украине.





4-й фестиваль Atlas Weekend пройдет в Киеве на ВДНГ с 3 по 8 июля. На семи сценах фестиваля выступят более 200 украинских и зарубежных артистов. Среди уже заявленных участников: The Chemical Brothers, LP, Nothing But Thieves, Skillet, Lost Frequencies, Tom Odell, Kadebostany, EPICA, Бумбокс, Pianoбой, 5`nizza, DakhaBrakha и многие другие.