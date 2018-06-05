Группа "АГОНЬ" представила новый провокационный клип





О ЧЕМ КЛИП? Мы давно хотели делать больше хип-хоп и рэпа и этот трек максимально близок нам по духу в данный момент. Слоган Зипули "Всем FUCK, занимаюсь спортом я" расположил нас к острому и конкретному троллингу в куплетах, который объяснил бы, что мы услышали в этой фразе и почему взяли в песню столь резкий месседж. Эта строчка - условный девиз современного мира глобализации, конкуренции и потребления. Таким образом, припев вовсе не означает, что мы плевали на всех и вся. Мы честно рассказали о себе и о недостатке искренности и глубины в актуальном сейчас массовом музыкальном продукте. Наш провокационного трек - а это троллинг любого медиа-персонажа, который, так сказать, "зашкварился". В первую очередь самих себя. "Всем FUCK" - мощный слоган социально-активного, прогрессивного человека, который своим неожиданным и самобытным поведением устанавливает новые правила игры. Месседж для фанов очень простой - занимайся тем, что любишь больше всего, будь искренним и настоящим, гни свою линию, не слушай хейтеров, никому не подражай, делай осмысленные поступки, не бойся быть особенным, создай новый огонь с нуля и неси за все это ответственность. ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ЗИПУЛЯ? Зипa.k.aЗипуляa.k.a Человек-Птеродактель a.k.a Шоу-балет Макдональдс - наш старый приятель ещё с тех времён, когда тусовка на Крещатике была самым центральным местом для представителей всех молодёжных субкультур. Мы часто "висели" вместе и танцевали брейк-данс у метро. Поэтому договориться о коллаборации не составило никакого труда. Именно он, уникум уличного стиля, неожиданно легко и точно смог сформулировать протестное настроению нашего нового трека.



