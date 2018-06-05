В Тернополе хотят запретить концерт группы Mozgi

Региональная организация "Правый сектор" на своей страничке в Facebook сделала громкое заявление по поводу дальнейших концертов группы Mozgi и, в частности, ее лидера Потапа в Тернополе.





Участники организация утверждают, в случае, если выступление исполнителей не отменят, они будут вынуждены принять радикальные меры. Объясняется это тем, что "пока война идет не востоке страны, промосковские последователи продолжают культурную экспансию по всей ее территории".





Как аргумент, "Правый сектор" вспомнил о выступлении Потапа в России со спущенными штанами. По словам активистов, именно в таком образе рэпер представился украинским певцом, поэтому такой морально позорный поступок простить нельзя.





"НВР "Правий сектор" Тернопільщини вважає ці вчинки такими, що підривають репутацію України та знищують вагомість такого терміну як народний артист України, а також нищать українську культуру і патріотичне середовище", - пишут активисты.





Помимо этого, участники организации объявили бойкот концерту Потапа и группы Mozgi, который должен состояться уже 8 июня:





"Ми оголошуємо бойкот концерту Потапа та гурту "MOZGI", і розцінюємо його як таке явище, що сприяє експансії російської культури і загрожує культурному становищу країни. Особливо під час війни".



