Умер известный блюзовый исполнитель Эдди Клируотер

В США скончался известный американский блюзовый музыкант Эдди Клируотер. Ему было 83 года, передает агентство AP со ссылкой на звукозаписывающую компанию Alligator Records. Как сообщается, артист умер в пятницу в городе Скоки, штат Иллинойс. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.





Эдди Клируотер, чье настоящее имя Эдди Харингтон, родился 10 января 1935 года. Он вырос в городе Макон, штат Миссисипи, слушая дельта-блюз, а также настоящий кантри. В тринадцатилетнем возрасте переехал в Бирмингем (штат Алабама), где вскоре стал играть на гитаре в церкви. В этот период он слушал музыку в стиле кантри и пытался наигрывать понравившиеся мотивы на гитаре Кроме того, он слушал много записей в стиле госпел, но ему больше нравился блюз.





Вскоре под прозвищем Гитарист Эдди он создал свою собственную группу, которая периодически выступала в южных и вестсайдских блюзовых тавернах. В то время у Эдди появился музыкальный кумир – легендарный рок-музыкант Чак Берри. Во многом подражая кумиру, Эдди заработал себе репутацию великолепного шоумена.













Первым сингл музыканта Boogie Woogie Baby вышел на лейбле Atomic-H в 1958 году. На протяжении 60-х и 70-х годов Клируотер буквально гипнотизировал публику своей гитарной акробатикой. Некоторые критики называли его "самым похожим имитатором Чака Берри". Он был тайным сокровищем Чикаго до тех пор, пока его слава не вышла за границы США. Во время своего первого европейского тура он появился на телеканале BBC, а также сделал несколько записей для французской фирмы MCM.





После этого сразу же последовали другие предложения о записи. Его первый полноценный альбом для американского рынка под названием The Chief вышел в 1980 году на чикагском лейбле Rooster Blues и был высоко оценен критиками. Это очень помогло укреплению репутации Эдди как бесценного исполнителя и сочинителя блюза. Его следующий альбом, записанный для британского лейбла Red Lightin, получил награду W.C. Handy Blues Award в номинации "Лучший блюзовый альбом, импортируемый в другие страны".













В июне 1987 года музыкант осуществил свою давнюю мечту – гастроли по шести странам Западной Африки под покровительством правительства Соединенных Штатов. Выпуск нового альбома Клирвотера Real Good Time-Live! еще раз доказал, что Эдди – великолепный, классический блюзовый музыкант, который может с равной самоотдачей играть как развеселую музыку для вечеринок, так и оригинальный меланхоличный блюз. По словам американских критиков, Эдди "многоликий шоумен и один из самых самобытных исполнителей, которых дала Чикагская блюзовая школа".



