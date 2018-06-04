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Музыка
Новости музыки
4 июня 18, 11:50
Международный музыкальный фестиваль ODESSA CLASSICS
ODESSA CLASSICS
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Фестиваль классической музыки стартовал вчера в Одесском национальном академическом театре оперы и балета при полном аншлаге.
Фестиваль классической музыки стартовал 1 июня в Одесском национальном академическом театре оперы и балета при полном аншлаге. Выступление всемирно известного скрипача Максима Венгерова и любимицы публики пианистки Полины Осетинской переполненный зал трижды вызывал на бис. Звезды выступают вместе на лучших сценах мира. В Одессе же восторженная публика их слушала впервые.

В этом году фестиваль Odessa Classics продлится целых десять дней, с 1 по 10 июня. В программе – известные музыканты современной классической сцены. Впервые кроме хедлайнера мировой скрипичной музыки Максима Венгерова выступит ведущий пианист Австрии Штефан Владар, известнейший бразильско-швейцарский виолончелист Антонио Менезес, швейцарский кларнетист-виртуоз Дмитрий Ашкенази и венгерский скрипач, "король цыганской скрипки" Роби Лакатош. А имена таких известных скрипачей, как Даниэля Хоупа и Майкла Гуттмана, а также пианистов Себастиана Кнауэра и Полины Осетинской – украинский зритель уже знает хорошо. Их концерты на прошлых фестивалях ODESSA CLASSICS прошли с аншлагом.

Впервые в Украине выступит знаменитый Берлинский Камерный оркестр. В программе фестиваля, конечно же, и выступление инициатора и президента фестиваля, народного артиста Украины, пианиста Алексея Ботвинова, известного в мире своими интерпретациями Рахманинова и Баха. А также культового перкуссиониста Востока Бурхана Очала. В 2010 году они создали уникальный проект "Бах. Перезагрузка".

И, конечно же, в программе одно из знаковых событий ODESSA CLASSICS – грандиозный опен-эйр концерт на Потемкинской лестнице. Тысячи людей смогут собраться в импровизированном зале под открытым небом, и послушать восхитительную музыку в сопровождении завораживающих видеоинсталляций.

Словом, впереди – настоящий праздник для любителей классической музыки. Программа и продажа билетов была объявлена за полгода до начала проекта, так что организаторы фестиваля постарались, чтобы ODESSA CLASSICS смогли насладиться не только одесситы, но и ценители классической музыки из Украины и других стран.

Кроме того, в рамках IV фестиваля ODESSA CLASSICS запланированы выставки, литературные и кино-встречи.

Источник: https://telegraf.com.ua/

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