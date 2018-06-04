Группа "Gorillaz" выпустила новый клип "Humility"





"Humility" пятый клип из нового альбома "Gorillaz". Ранее, 23 марта они публиковали на YouTube клипы на "Saturnz Barz", "Andromeda", "Weʼve Got The Power" и "Ascension".





Ролик является настоящим воплощением летнего настроения, очень символично, разместить его накануне первого летнего дня. Он безмятежен, легок и полон вдохновения и мечтаний. Главный герой безмятежен и катается на роликах солнце на фоне пальм и, само собой в наушниках.





Все опубликованные песни записаны в сотрудничестве с другими музыкантами: "Saturnz Barz" - с ямайским певцом Popcaan, "Andromeda" - с рэпером D.R.A.M., "Weʼve Got The Power" - с вокалисткой Savages Дженни Бет, "Ascension" - с рэпером Винсом Стейплсом, а Humility с американским гитаристом и вокалистом Джоржем Бенсоном.



