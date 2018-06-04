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Музыка
Новости музыки
4 июня 18, 11:46
Группа "Gorillaz" выпустила новый клип "Humility"
Gorillaz
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Культовая "Gorillaz" опубликовала на официальном Youtube-канале свой новый клип "Humility".
Первая фанаты уже успели оценить клип всего за пару часов он успел набрать почти 150 000 просмотров. 

"Humility" пятый клип из нового альбома "Gorillaz". Ранее, 23 марта они публиковали на YouTube клипы на "Saturnz Barz", "Andromeda", "Weʼve Got The Power" и "Ascension". 

Ролик является настоящим воплощением летнего настроения, очень символично, разместить его накануне первого летнего дня. Он безмятежен, легок и полон вдохновения и мечтаний. Главный герой безмятежен и катается на роликах солнце на фоне пальм и, само собой в наушниках. 

Все опубликованные песни записаны в сотрудничестве с другими музыкантами: "Saturnz Barz" - с ямайским певцом Popcaan, "Andromeda" - с рэпером D.R.A.M., "Weʼve Got The Power" - с вокалисткой Savages Дженни Бет, "Ascension" - с рэпером Винсом Стейплсом, а Humility с американским гитаристом и вокалистом Джоржем Бенсоном.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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