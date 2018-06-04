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4 июня 18, 11:45
Мария Бурмака презентовала новый клип
Мария Бурмака
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По словам певицы Марии Бурмаки, эта песня о взрослых чувствах сильной женщины, когда вещи хочется называть своими именами.
Композиция была создана в тандеме с саундпродюсером Вадимом Лисицей, а режиссером видеоработы стала Инна Грабар. 

Мария Бурмака о новом клипе на песню "Рыбка": "Часто уже вроде взрослые люди называют друг друга смешными и немного странными словами. С нежностью, теплотой и любовью. Солнышко, котик, жемчужинка, золотая рыбка. А бывает что и чувства проходят, а эти слова остаются и живут своей жизнью. Обрастают собственными историями и легендами. Когда писалась эта песня, я как раз думала о том, какая разница, как тебя называют, если с этим человеком ты чувствуешь себя настоящей женщиной".


Источник: https://telegraf.com.ua
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