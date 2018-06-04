Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.47
USD
26.11
RUB
0.42
EUR
30.70
USD
26.14
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
4 июня 18, 11:44
Канье Уэст выпустил новый альбом "Ye"
Канье Уэст
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Американский рэпер Канье Уэст выпустил восьмой студийный альбом, который получил название Ye.
Альбом, в который вошло семь композиций, можно послушать на Apple Music. Общая продолжительность пластинки составила 23 минуты. Уэст устроил премьеру нового альбома в ущелье в штате Вайоминг, куда он привез журналистов, музыкантов и звезд.

Поклонники рэпера могли послушать альбом во время онлайн-трансляции, но первый час в ней показывали только лошадей, которые гуляли вокруг. По словам жены рэпера Ким Кардашьян, Уэст сам сделал снимок, попавший на обложку альбома, на свой iPhone по дороге на премьерную вечеринку.

Предыдущий альбом исполнителя под названием The Life of Pablo вышел в 2016 году. Суммарный объем продаж альбомов и синглов Уэста в цифровом формате и на физических носителях превысил 121 миллион экземпляров, что делает его одним из самых продаваемых артистов. Три альбома исполнителя входят в список 500 величайших альбомов всех времен, составленный журналом Rolling Stone.

Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Канье Уэст огласил название нового диска
Канье Уэст презентовал долгожданный альбом
Канье Уэст может выпустить новый альбом уже этим летом
Канье Уэст больше не выпустит альбомы на CD
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Умер известный блюзовый исполнитель Эдди Клируотер
noimageМеждународный музыкальный фестиваль ODESSA CLASSICS
noimageГруппа "Gorillaz" выпустила новый клип "Humility"
noimageМария Бурмака презентовала новый клип
noimageВ Киеве прошел тайный концерт Дорна. ВИДЕО
Лента новостей