Канье Уэст выпустил новый альбом "Ye"

Альбом, в который вошло семь композиций, можно послушать на Apple Music. Общая продолжительность пластинки составила 23 минуты. Уэст устроил премьеру нового альбома в ущелье в штате Вайоминг, куда он привез журналистов, музыкантов и звезд.





Поклонники рэпера могли послушать альбом во время онлайн-трансляции, но первый час в ней показывали только лошадей, которые гуляли вокруг. По словам жены рэпера Ким Кардашьян, Уэст сам сделал снимок, попавший на обложку альбома, на свой iPhone по дороге на премьерную вечеринку.





Предыдущий альбом исполнителя под названием The Life of Pablo вышел в 2016 году. Суммарный объем продаж альбомов и синглов Уэста в цифровом формате и на физических носителях превысил 121 миллион экземпляров, что делает его одним из самых продаваемых артистов. Три альбома исполнителя входят в список 500 величайших альбомов всех времен, составленный журналом Rolling Stone.



