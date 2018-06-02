В Киеве прошел тайный концерт Дорна. ВИДЕО

Об этом сообщает Таблоид-Правда.





Концерт прошел в здании протестантской церкви Hillsong Church, что на столичной Дарнице. Артист сперва исполнил несколько песен на украинском языке и поблагодарил поклонников за поддержку.





Дорн со сцены пошутил, что раз концерт проходит в церкви, то он и сам проповедник, а точнее шаман в мире музыки.

Иван в стихотворной форме рассказал, что этот концерт поможет всем по-настоящему очиститься: "Вы все пришли хотя бы мыслями Здесь невозможно выжить чистыми И с первым днем летнего месяца Мы вас собрали всех очиститься И сколько б не читали книги вы Лишь музыкальная религия Отбелит все черные полосы Сегодня нас очистит полностью! Аминь! Очищайтесь!"

Во время исполнения хита Collaba певец обнажил торс, чем порадовал женскую аудиторию. На бис артист также исполнил свои известные хиты Мышка виновен, Ненавижу, Стыцамен и Танец пингвина.



Концерт продлился два часа. Певец выходил на бис, и исполнил хорошо знакомые хиты с предыдущих альбомов - "Мишка виновен", "Танець пингвина", "Стыцамэн", "Невоспитанный". - Ведите всегда себя уверенно, главное с культурой в голове. Не ведитесь на всякую хе… . Любите себя и жизнь! - напоследок Дорн обратился к зрителям После концерта стало понятно, что скандалы вокруг имени певца совершенно не отразились на его популярности в Украине.

Напомним, что 23 мая Дорн записал видеообращение, в котором рассказал, что выступит в Киеве 1 июня. Однако о месте он умолчал, сказав, что сообщит об этом за 2 часа до начала.







