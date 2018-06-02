В Киеве прошел тайный концерт Дорна. ВИДЕО

Иван в стихотворной форме рассказал, что этот концерт поможет всем по-настоящему очиститься:
"Вы все пришли хотя бы мыслями
Здесь невозможно выжить чистыми
И с первым днем летнего месяца
Мы вас собрали всех очиститься
И сколько б не читали книги вы
Лишь музыкальная религия
Отбелит все черные полосы
Сегодня нас очистит полностью!
Аминь! Очищайтесь!"
Концерт продлился два часа. Певец выходил на бис, и исполнил хорошо знакомые хиты с предыдущих альбомов - "Мишка виновен", "Танець пингвина", "Стыцамэн", "Невоспитанный".
- Ведите всегда себя уверенно, главное с культурой в голове. Не ведитесь на всякую хе… . Любите себя и жизнь! - напоследок Дорн обратился к зрителям
После концерта стало понятно, что скандалы вокруг имени певца совершенно не отразились на его популярности в Украине.