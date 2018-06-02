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Музыка
Новости музыки
2 июня 18, 20:42
В США умер известный блюзмен
Блюзмен Эдвард Харрингтон
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Блюзмен Эдвард Харрингтон умер в пригороде Чикаго от сердечной недостаточности.
У него осталась жена и шестеро детей.

В США на 84 году жизни скончался блюзмен Эдвард Харрингтон, известный под псевдонимом Эдди Клируотер. Об этом сообщила звукозаписывающая компания Alligator Records.

По имеющимся данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Музыкант умер в пригороде Чикаго. У него осталась жена и шестеро детей.

Гитарист родился в Мейконе, штат Миссисипи. Играл в любительских группах родного штата и Алабамы, пока в 1950 году не переехал в Чикаго. Творческий псевдоним придумал менеджер музыканта, в честь легенды блюза Мадди Уотерса.

Ранее сообщалось о смерти гитариста группы Anal Cunt Джоша Мартина.
Korrespondent
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