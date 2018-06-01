Ани Лорак презентовала видеоработу на песню "Сумасшедшая"

31 мая в сети появился клип знаменитой певицы Ани Лорак, которую не так давно поклонники обвинили в злоупотреблении фотошопом, на ее композицию "Сумасшедшая".





Известно, что съемки проходили в солнечной Греции. В одной из сцен видео певица мчится по трассе на красном кабриолете, на котором, как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "kp.ua", Ани чуть не упала с обрыва.





Дело в том, что машина в определенный момент потеряла управление и водителю чудом удалось затормозить. Как призналась сама Ани Лорак, она до сих пор с ужасом вспоминает этот момент.



