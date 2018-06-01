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Музыка
Новости музыки
1 июня 18, 10:29
Каменских представила откровенный клип на песню "Тримай"
Настя Каменских
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Настя Каменских обрадовала миллионы своих поклонников, запев на украинском языке.
Теперь певица представила лирик-видео на украиноязычную композицию "Тримай".

В сети ее песню уже давно можно прослушать на YouTube. А с выходом лирик-видео все смогут подпевать Насте, ведь подобного плана ролики сочетают в себе как видеоряд (либо фото), так и текст самой песни.

Анонсом лирик-видео поделилась сама Каменских на своей страничке в Instagram. Премьера состоялась на канале певицы Nkofficial. 

Трогательная песня "Тримай" пронизана трендовыми стилистическими нотками 80-90-х. Эту модную мировую тенденцию Настя Каменских первой задает на украиноязычном музыкальном рынке.




Источник: https://www.segodnya.ua
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