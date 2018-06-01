Каменских представила откровенный клип на песню "Тримай"

Теперь певица представила лирик-видео на украиноязычную композицию "Тримай".





В сети ее песню уже давно можно прослушать на YouTube. А с выходом лирик-видео все смогут подпевать Насте, ведь подобного плана ролики сочетают в себе как видеоряд (либо фото), так и текст самой песни.





Анонсом лирик-видео поделилась сама Каменских на своей страничке в Instagram. Премьера состоялась на канале певицы Nkofficial.





Трогательная песня "Тримай" пронизана трендовыми стилистическими нотками 80-90-х. Эту модную мировую тенденцию Настя Каменских первой задает на украиноязычном музыкальном рынке.











