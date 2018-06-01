Галь Гадот, Дженнифер Лопес и Рита Ора снялись в клипе

Группа Maroon 5 умеет удивлять своих фанатов. Например, ребята в феврале 2-18 года представили клип Wait и на сегодняшний день ролик собрал более 77 миллионов просмотров. А 30 мая в сети появился клип группы Maroon 5 и певицы Cardi B на песню Girls Like You. Ролик уже успел собрать почти 3 миллиона просмотров.





Стоит отметить, что в видео снялись актрисы Галь Гадот, Милли Бобби Браун, Дженнифер Лопес, певицы Рита Ора и Камила Кабельо, телеведущая Эллен Дедженерес, комик Сара Сильверман, модель Эшли Грэм и другие.





В конце клипа появляются супруга солиста группы и его дочь, которых он обнимает.



