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Музыка
Новости музыки
1 июня 18, 10:23
Галь Гадот, Дженнифер Лопес и Рита Ора снялись в клипе
Maroon 5
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Не ожидали такого от Maroon 5? А ребята взяли и сделали такой вот клип!
Группа Maroon 5 умеет удивлять своих фанатов. Например, ребята в феврале 2-18 года представили клип Wait и на сегодняшний день ролик собрал более 77 миллионов просмотров. А 30 мая в сети появился клип группы Maroon 5 и певицы Cardi B на песню Girls Like You. Ролик уже успел собрать почти 3 миллиона просмотров.

Стоит отметить, что в видео снялись актрисы Галь Гадот, Милли Бобби Браун, Дженнифер Лопес, певицы Рита Ора и Камила Кабельо, телеведущая Эллен Дедженерес, комик Сара Сильверман, модель Эшли Грэм и другие. 

В конце клипа появляются супруга солиста группы и его дочь, которых он обнимает. 


Источник: https://www.segodnya.ua
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